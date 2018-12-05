Додано: Чет 06 гру, 2018 11:07

curiousobro





Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся. Именно из-за того что физики - гораздо лояльнее к банкам чем те самые другие источники, где "just business". Причем отлично помню статистические выкладки несколько-летней давности, где оценивалась лояльность физиков. Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн. И общий удельный вес в пассивах остатков "маленьких украинцев" тоже больше. От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет. В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно. Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы