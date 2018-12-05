Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть. во первых, обещать не значит жениться, во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.
Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать. Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны
Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим... Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало. Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить
Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся. Именно из-за того что физики - гораздо лояльнее к банкам чем те самые другие источники, где "just business". Причем отлично помню статистические выкладки несколько-летней давности, где оценивалась лояльность физиков. Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн. И общий удельный вес в пассивах остатков "маленьких украинцев" тоже больше. От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет. В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно. Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 06 гру, 2018 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Банк Конкорд написав:Мне такая ситуация не грозит... А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?
Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать. Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны
Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим... Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало. Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить
Ну лично Вас никто не неволит продолжать дискуссию, и да, когда я пишу "вы" в связке с клиентами, имется в виду ваш банк, а не лично Вы. А я продолжу... Банку не нужен денежней ресурс в каком случае? Когда ему нет надобности давать этот ресурс кому либо в кредит. Кредитки ваш банк раздаёт неохотно - ни один мой знакомый у вас не получил лимит, и это абсолютный рекорд для банковской системы украины. И что получается? банк которому не нужен денежный ресурс в виде клиентов депозитчиков, и активы в виде клиентов должников-кредитчиков. Что это за банк такой стремный? Очень похоже на обычную прачечную Вот такие дела получаются
У большинства форумчан нулевой уровень лояльности ко всему (я так думаю). Есть только рациональный расчёт.
Но и у банка тоже. Нашли они деньги подешевле - и теперь наши "дорогие" деньги им не нужны. Ну что ж, такое бывает. У кого есть лояльность - останется и по такой ставке. Если банк увидит существенный отток - вернётся к старым ставкам.
У нас же типа "рынок", типа "свободный"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Flamingo написав:Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся.
Эта логика понятна. Но это и есть работа банка, иначе на чем ему зарабатывать.
Flamingo написав:Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн.
Именно потому, что те у кого "много" считать умеют
Flamingo написав:От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет.
Все хотят безрисковый инструмент и с большим процентом
Flamingo написав:В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно.
Банк уже снизил процент! Я предлагаю ему вернуть высокий уровень для тех, кто готов нормально вложится в банк.
Flamingo написав:Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы
Конечно лобирую. Свои
Я бы продолжил держать свои на 14% в таких условиях. Теперь пойду к Алле.