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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 542543544545 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 33 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 33% 11 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 10 Всього голосів : 33 Додано: Чет 06 гру, 2018 11:03 Stringer написав: Банк Конкорд написав: Stringer написав: ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.

во первых, обещать не значит жениться,

во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники. ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.во первых, обещать не значит жениться,во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...

А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Мне такая ситуация не грозит...А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?

Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.

Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны

Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим...

Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало.

Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим...Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало.Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить Concord bank: concord.ua Банк Конкорд

Представник банку Повідомлень: 608 З нами з: 05.10.15 Подякував: 17 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:06 Банк Конкорд написав: Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен

Это было очевидно.

Зачем тогда эти высокие слова про "лояльность" ? Это было очевидно.Зачем тогда эти высокие слова про "лояльность" ? EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html mustbe Повідомлень: 919 З нами з: 27.12.17 Подякував: 48 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:07 curiousobro





Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся. Именно из-за того что физики - гораздо лояльнее к банкам чем те самые другие источники, где "just business". Причем отлично помню статистические выкладки несколько-летней давности, где оценивалась лояльность физиков. Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн. И общий удельный вес в пассивах остатков "маленьких украинцев" тоже больше. От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет. В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно. Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 06 гру, 2018 11:16, всього редагувалось 1 раз. Flamingo

Повідомлень: 1082 З нами з: 20.03.15 Подякував: 31 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:15 Банк Конкорд написав: Stringer написав: Банк Конкорд написав: Мне такая ситуация не грозит...

А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами? Мне такая ситуация не грозит...А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?

Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.

Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны

Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим...

Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало.

Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим...Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало.Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить

Ну лично Вас никто не неволит продолжать дискуссию, и да, когда я пишу "вы" в связке с клиентами, имется в виду ваш банк, а не лично Вы.

А я продолжу...

Банку не нужен денежней ресурс в каком случае? Когда ему нет надобности давать этот ресурс кому либо в кредит. Кредитки ваш банк раздаёт неохотно - ни один мой знакомый у вас не получил лимит, и это абсолютный рекорд для банковской системы украины.

И что получается?

банк которому не нужен денежный ресурс в виде клиентов депозитчиков, и активы в виде клиентов должников-кредитчиков. Что это за банк такой стремный? Очень похоже на обычную прачечную

Вот такие дела получаются Ну лично Вас никто не неволит продолжать дискуссию, и да, когда я пишу "вы" в связке с клиентами, имется в виду ваш банк, а не лично Вы.А я продолжу...Банку не нужен денежней ресурс в каком случае? Когда ему нет надобности давать этот ресурс кому либо в кредит. Кредитки ваш банк раздаёт неохотно - ни один мой знакомый у вас не получил лимит, и это абсолютный рекорд для банковской системы украины.И что получается?банк которому не нужен денежный ресурс в виде клиентов депозитчиков, и активы в виде клиентов должников-кредитчиков. Что это за банк такой стремный? Очень похоже на обычную прачечнуюВот такие дела получаются Stringer Повідомлень: 8590 З нами з: 23.01.13 Подякував: 253 раз. Подякували: 1190 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:16



У большинства форумчан нулевой уровень лояльности ко всему (я так думаю). Есть только рациональный расчёт.



Но и у банка тоже. Нашли они деньги подешевле - и теперь наши "дорогие" деньги им не нужны. Ну что ж, такое бывает. У кого есть лояльность - останется и по такой ставке. Если банк увидит существенный отток - вернётся к старым ставкам.



У нас же типа "рынок", типа "свободный" Да ладно, чё вы завелисьУ большинства форумчан нулевой уровень лояльности ко всему (я так думаю). Есть только рациональный расчёт.Но и у банка тоже. Нашли они деньги подешевле - и теперь наши "дорогие" деньги им не нужны. Ну что ж, такое бывает. У кого есть лояльность - останется и по такой ставке. Если банк увидит существенный отток - вернётся к старым ставкам.У нас же типа "рынок", типа "свободный" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6676 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4386 раз. Подякували: 1585 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:28 Вкладчик1234 написав: Да ладно, чё вы завелись Да ладно, чё вы завелись

Та просто неприятно, когда к тебе относятся как к идиоту:

типа "Плюшки мы вам порезали, но вы ж лояльные ? Значит - затяните поясочки и держитесь там" Та просто неприятно, когда к тебе относятся как к идиоту:типа "Плюшки мы вам порезали, но вы ж лояльные ? Значит - затяните поясочки и держитесь там" EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html mustbe Повідомлень: 919 З нами з: 27.12.17 Подякував: 48 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:31 Stringer написав: Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11% Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%

Ладно Доходная, но срезав по Голду указали на дверь самым лояльным и толстосумым клиентам. Ладно Доходная, но срезав по Голду указали на дверь самым лояльным и толстосумым клиентам. wig

Повідомлень: 3738 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:34 curiousobro написав: Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую. Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.

Не согласен. Смысл держать в банке без отделений за 11, когда даже в ТАСе с его развитой инфраструктурой уже 12,5 на тех же условиях. Не согласен. Смысл держать в банке без отделений за 11, когда даже в ТАСе с его развитой инфраструктурой уже 12,5 на тех же условиях. wig

Повідомлень: 3738 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:37 Re: Конкорд Банк Конкорд написав: Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены... Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены...

А холды? Уже скоро 5 месяцев как не работают и Вы, как офпред, игнорите этот вопрос. Поэтому спрошу еще раз - когда восстановите холды? А холды? Уже скоро 5 месяцев как не работают и Вы, как офпред, игнорите этот вопрос. Поэтому спрошу еще раз - когда восстановите холды? SergR Повідомлень: 171 З нами з: 03.03.13 Подякував: 3 раз. Подякували: 14 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 11:50 Flamingo написав: Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся.

Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся.



Эта логика понятна. Но это и есть работа банка, иначе на чем ему зарабатывать.



Flamingo написав: Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн.

Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн.



Именно потому, что те у кого "много" считать умеют



Flamingo написав: От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет.

От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет.



Все хотят безрисковый инструмент и с большим процентом



Flamingo написав: В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно.

В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно.



Банк уже снизил процент! Я предлагаю ему вернуть высокий уровень для тех, кто готов нормально вложится в банк.



Flamingo написав: Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы

Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы

Конечно лобирую. Свои



Я бы продолжил держать свои на 14% в таких условиях.

Теперь пойду к Алле. Эта логика понятна. Но это и есть работа банка, иначе на чем ему зарабатывать.Именно потому, что те у кого "много" считать умеютВсе хотят безрисковый инструмент и с большим процентомБанк уже снизил процент! Я предлагаю ему вернуть высокий уровень для тех, кто готов нормально вложится в банк.Конечно лобирую. СвоиЯ бы продолжил держать свои на 14% в таких условиях.Теперь пойду к Алле. curiousobro Повідомлень: 1490 З нами з: 21.07.17 Подякував: 30 раз. Подякували: 187 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 542543544545 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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