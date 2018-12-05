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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 542543544545

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:03

  Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:ну так это она самая - вопиющая нелояльность и есть.
во первых, обещать не значит жениться,
во вторых..., ну вот представьте, вы приходите 8 марта домой, а муж вам в руки вместо букета суёт веник, мол дорогая, там мы с детьми намусорили - иди убери... у вас слезы на глазах, а он говорит, не расстраивайся, это временно, а потом когда ты уберешь, мы с тобой поговорим о том, как проведём майские праздники.

Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?

Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.
Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны

Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим...
Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало.
Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:06

  Банк Конкорд написав:Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен

Это было очевидно.
Зачем тогда эти высокие слова про "лояльность" ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:07

curiousobro


Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся. Именно из-за того что физики - гораздо лояльнее к банкам чем те самые другие источники, где "just business". Причем отлично помню статистические выкладки несколько-летней давности, где оценивалась лояльность физиков. Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн. И общий удельный вес в пассивах остатков "маленьких украинцев" тоже больше. От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет. В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно. Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы
Востаннє редагувалось Flamingo в Чет 06 гру, 2018 11:16, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:15

  Банк Конкорд написав:
  Stringer написав:
  Банк Конкорд написав:Мне такая ситуация не грозит...
А лояльность - это дело взаимное, если Вы убегаете при первой кочке туда, где лучше, и проявляете вопиющую нелояльность в банку, то как Вы можете требовать от банка то, что не делаете сами?

Вы даже здесь демонстрируете к нам презрение - вместо каких то разумных аргументов и объяснений, с чем связано резкое снижение ставки по доходной в предверии праздников, и в то время когда все банки поднимают ставки - пишите какие то глупости и нелепости, как будто тут собрались дурачки малолетние и им можно всякую лапшу втюхать.
Резко снизив ставку по доходной до 11% вы явно и недвусмысленно показали, что клиенты и их деньги вам особо не нужны

Нет, призрения я не демонстирую! Извините, если мои слова такими показались. Я отношусь с большим уважением ко всем присутсвующим...
Понижение ставок всязано с тем, что денежный ресурс на данный момнет банку не нужен - это уже звучало.
Приношу свои извинения за дискуссию, думаю стоит ее прекратить

Ну лично Вас никто не неволит продолжать дискуссию, и да, когда я пишу "вы" в связке с клиентами, имется в виду ваш банк, а не лично Вы.
А я продолжу...
Банку не нужен денежней ресурс в каком случае? Когда ему нет надобности давать этот ресурс кому либо в кредит. Кредитки ваш банк раздаёт неохотно - ни один мой знакомый у вас не получил лимит, и это абсолютный рекорд для банковской системы украины.
И что получается?
банк которому не нужен денежный ресурс в виде клиентов депозитчиков, и активы в виде клиентов должников-кредитчиков. Что это за банк такой стремный? Очень похоже на обычную прачечную
Вот такие дела получаются
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:16

Да ладно, чё вы завелись :)

У большинства форумчан нулевой уровень лояльности ко всему (я так думаю). Есть только рациональный расчёт.

Но и у банка тоже. Нашли они деньги подешевле - и теперь наши "дорогие" деньги им не нужны. Ну что ж, такое бывает. У кого есть лояльность - останется и по такой ставке. Если банк увидит существенный отток - вернётся к старым ставкам.

У нас же типа "рынок", типа "свободный" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:28

  Вкладчик1234 написав:Да ладно, чё вы завелись :)

Та просто неприятно, когда к тебе относятся как к идиоту:
типа "Плюшки мы вам порезали, но вы ж лояльные ? Значит - затяните поясочки и держитесь там"
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:31

  Stringer написав:Не мы ушли - вы нас выпроводили, снизив ставку по доходной с 14 до 11%

Ладно Доходная, но срезав по Голду указали на дверь самым лояльным и толстосумым клиентам.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:34

  curiousobro написав:Поставили бы ставку 14 на сумму выше-равно 50к, 11 на меньшую.

Не согласен. Смысл держать в банке без отделений за 11, когда даже в ТАСе с его развитой инфраструктурой уже 12,5 на тех же условиях.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:37

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены...

А холды? Уже скоро 5 месяцев как не работают и Вы, как офпред, игнорите этот вопрос. Поэтому спрошу еще раз - когда восстановите холды?
SergR
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:50

  Flamingo написав:Реальная стоимость кредитных ресурсов в Украине - как в валюте так и в гривне - выше того, что банки предлагают депо людям. Из других источников - они привлекают ресурсы подороже, но с физиками делиться не стемятся.


Эта логика понятна. Но это и есть работа банка, иначе на чем ему зарабатывать.

  Flamingo написав:Так вот люди с небольшими суммами остатков на текущих счетах намного лояльнее тех у кого там "много" кГрн.


Именно потому, что те у кого "много" считать умеют :)

  Flamingo написав:От безисходности - физикам приходится довольствоваться малым, поскольку других инструментов инвестирований практически нет.


Все хотят безрисковый инструмент и с большим процентом :)

  Flamingo написав:В такой ситуации давать советы банкам как поизощреннее поиздеваться над этими самыми депо-людьми ИМХО в корне не правильно.


Банк уже снизил процент! Я предлагаю ему вернуть высокий уровень для тех, кто готов нормально вложится в банк.

  Flamingo написав:Если конечно при этом не лоббируются чьи-то интересы

Конечно лобирую. Свои :)

Я бы продолжил держать свои на 14% в таких условиях.
Теперь пойду к Алле.
curiousobro
 
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