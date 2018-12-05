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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10

Re: Конкорд

Я бы тоже продолжил
После задержек начисления % завёл карту на жену и сто+ держал там, на всякий случай, ибо с учётом депо был за фондом
Порезали процент -сотка ушла на депо, остатки на ощадник таса
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:15

Такой вопрос, в связи с заявлением, что деньги банку не нужны. Не закроют ли немногочисленные отделения в регионах?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:16

  SergR написав:
  Банк Конкорд написав:Проблемы с расчетом процентов из-за нового бэка были решены...

А холды? Уже скоро 5 месяцев как не работают и Вы, как офпред, игнорите этот вопрос. Поэтому спрошу еще раз - когда восстановите холды?

Игнорировать и не давать ответа, пока его нет - разные вещи. Мне к сожалению нечего ответить на Ваш вопрос.
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:19

  wig написав:Такой вопрос, в связи с заявлением, что деньги банку не нужны. Не закроют ли немногочисленные отделения в регионах?

Мы конечно не разрастаемся как тараканы по каждому углу, но закрывать отделения, прекращать обслуживание и работу над удаленными сервисами не собираемся :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:20

  Банк Конкорд написав:Мы конечно не разрастаемся как тараканы по каждому углу

Это на кого из коллег намек?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:21

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Мы конечно не разрастаемся как тараканы по каждому углу

Это на кого из коллег намек?

вообще без намеков
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:25

wig А для Вас у меня хорошие новости:
С 06.12.2018 внесены изменения в кредитные программы Golden dream и Готівка в домівку.

Основные изменения:

Минимальная сумма кредита с 3000,00грн. уменьшена до 1000,00грн. ("Кредитка "Golden dream").

Отменены условия обязательного добровольного страхования от несчастных случаев (204,00грн.) при оформлении кредита ("Кредитка "Golden dream" та «Готівка в Домівку»).
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:31

  Банк Конкорд написав:Минимальная сумма кредита с 3000,00грн. уменьшена до 1000,00грн.

Звучит не очень хорошо. Что на тысячу, что на три на Али не разгуляешься.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:47

wig
Что вы там все покупаете? Вот реально не знаю, что там брать :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:54

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Минимальная сумма кредита с 3000,00грн. уменьшена до 1000,00грн.

Звучит не очень хорошо. Что на тысячу, что на три на Али не разгуляешься.

Так это минимальная, а максимум без справки о доходах - 30 000
со справкой от 30 000 - 100 000

Выбор за Вами
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