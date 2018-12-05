Я бы тоже продолжил
После задержек начисления % завёл карту на жену и сто+ держал там, на всякий случай, ибо с учётом депо был за фондом
Порезали процент -сотка ушла на депо, остатки на ощадник таса
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:10
Re: Конкорд
Я бы тоже продолжил
После задержек начисления % завёл карту на жену и сто+ держал там, на всякий случай, ибо с учётом депо был за фондом
Порезали процент -сотка ушла на депо, остатки на ощадник таса
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:15
Такой вопрос, в связи с заявлением, что деньги банку не нужны. Не закроют ли немногочисленные отделения в регионах?
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:16
Игнорировать и не давать ответа, пока его нет - разные вещи. Мне к сожалению нечего ответить на Ваш вопрос.
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:19
Мы конечно не разрастаемся как тараканы по каждому углу, но закрывать отделения, прекращать обслуживание и работу над удаленными сервисами не собираемся
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:20
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:21
вообще без намеков
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:25
wig А для Вас у меня хорошие новости:
С 06.12.2018 внесены изменения в кредитные программы Golden dream и Готівка в домівку.
Основные изменения:
Минимальная сумма кредита с 3000,00грн. уменьшена до 1000,00грн. ("Кредитка "Golden dream").
Отменены условия обязательного добровольного страхования от несчастных случаев (204,00грн.) при оформлении кредита ("Кредитка "Golden dream" та «Готівка в Домівку»).
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:31
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:54
Так это минимальная, а максимум без справки о доходах - 30 000
со справкой от 30 000 - 100 000
Выбор за Вами
Concord bank: concord.ua
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