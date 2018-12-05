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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:54
Vorlon написав:wig
Что вы там все покупаете? Вот реально не знаю, что там брать
Зарядки, шнуры, аккумуляторы для планшетов телефонов, миникамеры, комплектующие к компу... та много чего
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Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56
Stringer написав: Vorlon написав:wig
Что вы там все покупаете? Вот реально не знаю, что там брать
Зарядки, шнуры, аккумуляторы для планшетов телефонов, миникамеры, комплектующие к компу... та много чего
Та, даже одежду.
И, половина покупок - удачные!
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wig
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:18
А мне эта вся возня напомнила про Акцент (копилки, подрезали пополнение и прочее). Как Суркисы стали в позу"деньги нам особо не нужны" так мы так "вынеслись"за пару месяцев,что они враз придумали летом кешбечными картами заманивать взад
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