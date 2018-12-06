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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:54

  Vorlon написав:wig
Что вы там все покупаете? Вот реально не знаю, что там брать :?

Зарядки, шнуры, аккумуляторы для планшетов телефонов, миникамеры, комплектующие к компу... та много чего
Stringer
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 23.01.13
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56

  Stringer написав:
  Vorlon написав:wig
Что вы там все покупаете? Вот реально не знаю, что там брать :?

Зарядки, шнуры, аккумуляторы для планшетов телефонов, миникамеры, комплектующие к компу... та много чего

Та, даже одежду.
И, половина покупок - удачные!
wig
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Повідомлень: 3745
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:18

А мне эта вся возня напомнила про Акцент (копилки, подрезали пополнение и прочее). Как Суркисы стали в позу"деньги нам особо не нужны" так мы так "вынеслись"за пару месяцев,что они враз придумали летом кешбечными картами заманивать взад :lol:
Дядя Дима
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Повідомлень: 339
З нами з: 29.11.16
Подякував: 186 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:04

Напомните, пожалуйста, берет ли КоКо комиссию и каковы лимиты на P2P переводы

1. с обычной дебетовой карты Доходная
2. с положительного баланса (собственные) Golden Dream
Esq
 
Повідомлень: 1317
З нами з: 18.08.06
Подякував: 421 раз.
Подякували: 184 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:09

  Esq написав:Напомните, пожалуйста, берет ли КоКо комиссию и каковы лимиты на P2P переводы

1. с обычной дебетовой карты Доходная
2. с положительного баланса (собственные) Golden Dream


1. если переводите с Доходной, то нет комиссий, если на, то за зачисление нет комиссии, но сервис может взять
2. за собвственные средства с Голда нет комиссий на р2р
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 614
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:27

  Банк Конкорд написав:
  Esq написав:Напомните, пожалуйста, берет ли КоКо комиссию и каковы лимиты на P2P переводы

1. с обычной дебетовой карты Доходная
2. с положительного баланса (собственные) Golden Dream


1. если переводите с Доходной, то нет комиссий, если на, то за зачисление нет комиссии, но сервис может взять
2. за собвственные средства с Голда нет комиссий на р2р

Напишіть ще про ліміти і канали по яких ліміти можна підняти.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26724
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1355 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:34

  Квесторе_поверніться написав:Напишіть ще про ліміти і канали по яких ліміти можна підняти.


В отделении банка устной заявой.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1419
З нами з: 18.05.16
Подякував: 188 раз.
Подякували: 169 раз.
 
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