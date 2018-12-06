Зарядки, шнуры, аккумуляторы для планшетов телефонов, миникамеры, комплектующие к компу... та много чего
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:54
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:18
А мне эта вся возня напомнила про Акцент (копилки, подрезали пополнение и прочее). Как Суркисы стали в позу"деньги нам особо не нужны" так мы так "вынеслись"за пару месяцев,что они враз придумали летом кешбечными картами заманивать взад
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:04
Напомните, пожалуйста, берет ли КоКо комиссию и каковы лимиты на P2P переводы
1. с обычной дебетовой карты Доходная
2. с положительного баланса (собственные) Golden Dream
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:09
1. если переводите с Доходной, то нет комиссий, если на, то за зачисление нет комиссии, но сервис может взять
2. за собвственные средства с Голда нет комиссий на р2р
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:27
Напишіть ще про ліміти і канали по яких ліміти можна підняти.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:34
В отделении банка устной заявой или по телефону, но только на месяц.
Востаннє редагувалось Фантом в П'ят 07 гру, 2018 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:59
Благодійна акція від банку
А в курсі, що цими вихідними наше центральне відділення на Троїцькій, 2 у Дніпрі перетвориться в голландський райський сад?
У суботу в Дніпро з Голландії прилетять 4000 рідкісних, незвичайних і найкрасивіших домашніх рослин, виручені кошти від продажу яких перетворяться на обладнаний мед.кабінету в Центрі соц-психологічної реабілітації «Надія» з Апостолове.
- Там виховується 160 дітей від 3 до 18 років, у яких батьки позбавлені батьківських прав і з сімей у важкій життєвій ситуації. З самого відкриття Центру в 1997 році тут жодного разу не оновлювалося медичне обладнання! Вихованцям щодня потрібна перша і термінова допомога, обстеження і первинна діагностика, а в тяжких випадках амбулаторне лікування.
Тож 8 і 9 грудня з 12.00 до 20.00 ми чекаємо усіх в будівлі Конкорд банку на Троїцькій, 2 придбати красивого зеленого друга і разом зробити класну потрібну справу для 160 хлопчиків і дівчаток!
Допомогти проекту можна навіть просто натиснувши зараз "Піду" тут
А підтримати сам центр реабілітації проект можна тут:
Нагадаємо, що завдяки аналогічної акції в минулому році у Верхньодніпровського інтернету з'явилася суперсучасне стоматологіческте обладнання
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:32
Concord bank: concord.ua
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