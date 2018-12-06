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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39

  Банк Конкорд написав:
  casper12 написав:Банк Конкорд
кешбек за покупки на аліекспрес за власні кошти дають?

Так

про всяк випадок уточню: моє питання стосувалось картки голдендрім.
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:42

  casper12 написав:
  Банк Конкорд написав:
  casper12 написав:Банк Конкорд
кешбек за покупки на аліекспрес за власні кошти дають?

Так

про всяк випадок уточню: моє питання стосувалось картки голдендрім.

моя відповідь стосується тільки карти Golden Dream
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:45

Re: Конкорд

Всі картки банку оформлюються у відділенні банку чи можна дистанційно за допомогою кур'єрською служби?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:46

Банк Конкорд
зрозуміло. Дякую!
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:04

  Банк Конкорд написав:wig А для Вас у меня хорошие новости:
С 06.12.2018 внесены изменения в кредитные программы Golden dream и Готівка в домівку.

Основные изменения:

Минимальная сумма кредита с 3000,00грн. уменьшена до 1000,00грн. ("Кредитка "Golden dream").

Отменены условия обязательного добровольного страхования от несчастных случаев (204,00грн.) при оформлении кредита ("Кредитка "Golden dream" та «Готівка в Домівку»).

:D "обязательного добровольного страхования" :D - богатый русский язык.
sevau
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:17

Re: Конкорд

  sevau написав:"обязательного добровольного страхования" - богатый русский язык.

З страховою конторою розірвали угоду?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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