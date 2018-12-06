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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:39
Банк Конкорд написав: casper12 написав:Банк Конкорд
кешбек за покупки на аліекспрес за власні кошти дають?
Так
про всяк випадок уточню: моє питання стосувалось картки голдендрім.
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casper12
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:42
casper12 написав: Банк Конкорд написав: casper12 написав:Банк Конкорд
кешбек за покупки на аліекспрес за власні кошти дають?
Так
про всяк випадок уточню: моє питання стосувалось картки голдендрім.
моя відповідь стосується тільки карти Golden Dream
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:45
Всі картки банку оформлюються у відділенні банку чи можна дистанційно за допомогою кур'єрською служби?
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tarasum
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:46
Банк Конкорд
зрозуміло. Дякую!
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casper12
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:04
Банк Конкорд написав:wig
А для Вас у меня хорошие новости:
С 06.12.2018 внесены изменения в кредитные программы Golden dream и Готівка в домівку.
Основные изменения:
Минимальная сумма кредита с 3000,00грн. уменьшена до 1000,00грн. ("Кредитка "Golden dream").
Отменены условия обязательного добровольного страхования от несчастных случаев (204,00грн.) при оформлении кредита ("Кредитка "Golden dream" та «Готівка в Домівку»).
"обязательного добровольного страхования"
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sevau
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:17
sevau написав:
"обязательного добровольного страхования" - богатый русский язык.
З страховою конторою розірвали угоду?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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