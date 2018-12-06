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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:46

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банці плюс...

введите козу, выведите козу, получите + :mrgreen:

Тему слід досліджувати детально. :wink:

Та нифиг вааще эта тема? Её не должно быть вааще по определению, ну разве шо в суде про навязывание добровольных услуХ :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:51

Може дійсно там є, що страхують а не продають повітря.
Ну і чи чинна страхівочка від нещасних випадків від СоСо при
подорожі за межі Неньки?
До речі, це питання лишилось відкритим. :wink:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:30

  Квесторе_поверніться написав:Може дійсно там є, що страхують а не продають повітря.
Ну і чи чинна страхівочка від нещасних випадків від СоСо при
подорожі за межі Неньки?
До речі, це питання лишилось відкритим. :wink:

відносини зі страховою компанією не розірвали. Прибрали обов'язковість строховкі як частина продкуту. Але дану страховку, автомобільну та для подорожей за кордон, Ви як і раніше можете придбати в наших відділеннях

посилання на страхову компанію і їхні послуги вже були вказані раніше
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:43

  -VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sevau написав:"обязательного добровольного страхования" - богатый русский язык.

З страховою конторою розірвали угоду?

..для чого це робити ?...) хто захоче - оформить , скільки продадуть страхівок - стільки і добре. Крок банку в тому що обовязковість прибрали - абсолютно вірний , а то що банк прислухався до думки користувачів ресурсу - то плюс і...певний рівень лояльності до клієнтів ).

стараємось :D
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 618
З нами з: 05.10.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:46

  Банк Конкорд написав:
  -VICTOR- написав:
  Квесторе_поверніться написав:З страховою конторою розірвали угоду?

..для чого це робити ?...) хто захоче - оформить , скільки продадуть страхівок - стільки і добре. Крок банку в тому що обовязковість прибрали - абсолютно вірний , а то що банк прислухався до думки користувачів ресурсу - то плюс і...певний рівень лояльності до клієнтів ).

стараємось :D

а какие скидки (малусы) банка предлагает по страховкам, офомленным через отделение, а не в страховой напрямую?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 546547548549
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