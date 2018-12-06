Та нифиг вааще эта тема? Её не должно быть вааще по определению, ну разве шо в суде про навязывание добровольных услуХ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:46
Та нифиг вааще эта тема? Её не должно быть вааще по определению, ну разве шо в суде про навязывание добровольных услуХ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:51
Може дійсно там є, що страхують а не продають повітря.
Ну і чи чинна страхівочка від нещасних випадків від СоСо при
подорожі за межі Неньки?
До речі, це питання лишилось відкритим.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:30
відносини зі страховою компанією не розірвали. Прибрали обов'язковість строховкі як частина продкуту. Але дану страховку, автомобільну та для подорожей за кордон, Ви як і раніше можете придбати в наших відділеннях
посилання на страхову компанію і їхні послуги вже були вказані раніше
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:43
стараємось
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:46
а какие скидки (малусы) банка предлагает по страховкам, офомленным через отделение, а не в страховой напрямую?
... делайте хоть что-нибудь!
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