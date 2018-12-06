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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:46
Та нифиг вааще эта тема? Её не должно быть вааще по определению, ну разве шо в суде про навязывание добровольных услуХ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:51
Може дійсно там є, що страхують а не продають повітря.
Ну і чи чинна страхівочка від нещасних випадків від СоСо при
подорожі за межі Неньки?
До речі, це питання лишилось відкритим.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:30
Квесторе_поверніться написав:
Може дійсно там є, що страхують а не продають повітря.
Ну і чи чинна страхівочка від нещасних випадків від СоСо при
подорожі за межі Неньки?
До речі, це питання лишилось відкритим.
відносини зі страховою компанією не розірвали. Прибрали обов'язковість строховкі як частина продкуту. Але дану страховку, автомобільну та для подорожей за кордон, Ви як і раніше можете придбати в наших відділеннях
посилання на страхову компанію і їхні послуги вже були вказані раніше
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:43
-VICTOR- написав: Квесторе_поверніться написав: sevau написав:
"обязательного добровольного страхования" - богатый русский язык.
З страховою конторою розірвали угоду?
..для чого це робити ?...) хто захоче - оформить , скільки продадуть страхівок - стільки і добре. Крок банку в тому що обовязковість прибрали - абсолютно вірний , а то що банк прислухався до думки користувачів ресурсу - то плюс і...певний рівень лояльності до клієнтів ).
стараємось
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:46
Банк Конкорд написав: -VICTOR- написав: Квесторе_поверніться написав:
З страховою конторою розірвали угоду?
..для чого це робити ?...) хто захоче - оформить , скільки продадуть страхівок - стільки і добре. Крок банку в тому що обовязковість прибрали - абсолютно вірний , а то що банк прислухався до думки користувачів ресурсу - то плюс і...певний рівень лояльності до клієнтів ).
стараємось
а какие скидки (малусы) банка предлагает по страховкам, офомленным через отделение, а не в страховой напрямую?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:06
clientage написав:
а какие скидки (малусы) банка предлагает по страховкам, офомленным через отделение, а не в страховой напрямую?
Только то, что можете оформить страховку пока решаете свои другие вопросы в отделении
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:23
Банк Конкорд написав: clientage написав:
а какие скидки (малусы) банка предлагает по страховкам, офомленным через отделение, а не в страховой напрямую?
Только то, что можете оформить страховку пока решаете свои другие вопросы в отделении
Я в это время пью кофе, обычно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:54
clientage написав: Банк Конкорд написав: clientage написав:
а какие скидки (малусы) банка предлагает по страховкам, офомленным через отделение, а не в страховой напрямую?
Только то, что можете оформить страховку пока решаете свои другие вопросы в отделении
Я в это время пью кофе, обычно
Одно другому не мешает
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:15
-VICTOR- написав:
..для чого це робити ?...) хто захоче - оформить , скільки продадуть страхівок - стільки і добре. Крок банку в тому що обовязковість прибрали - абсолютно вірний , а то що банк прислухався до думки користувачів ресурсу - то плюс і...певний рівень лояльності до клієнтів ).
Второй раз уже мгновенная и положительная реакция, после возмущений на ветке. (первый раз, когда с валютными картами в АТБ не пускали).
Зачет банку!
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wig
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:19
wig написав:
Второй раз уже мгновенная и положительная реакция, после возмущений на ветке. (первый раз, когда с валютными картами в АТБ не пускали).
Зачет банку!
Может не выпускали, потому что товар не был оплачен?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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