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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:20

Re: Конкорд

А цю алікешбечну можна взяти без ліміту?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:23

  chipmunk написав:А цю алікешбечну можна взяти без ліміту?

Совсем, вроде нет, но чуть выше представитель отчитался:
Минимальный лимит понижен с 3000 до 1000 гривень.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:12

Re: Конкорд

тропинка паламаласяяяя
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13

  Hack-Stock написав:тропинка паламаласяяяя

iкоробка только что пополнила за пару минут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:21

Golden dream

Конкорд банк, какой вы там говорите мин.лимит по карте, 1-3тыс.грн.?!? :|

только что с сайта по дороге в банк сделал заявку на эту карту, заполнил все данные, данных по сумме кред.лимита в заявке нет, отправил - через 4-5 секунд приходит смс что в кредите отказано и тут же ссылки на какие то левые конторы, закажите кредит у нас! Банка на сайте просто собирает данные для каких то левых контор по займам. :evil:
Сейчас загляну в отделение, узнаю как там мои 200+ себя чувствуют и карточные голды-випы закрываются :mrgreen:
Готовте начальника отделения ;)

PS: А начиналось все с безобидного желания оформить карту с кешбеком для Ali :)
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:53

  Вкладчик1234 написав:
  Hack-Stock написав:тропинка паламаласяяяя

iкоробка только что пополнила за пару минут

а бегемот пишет ошибка связи с сервером
Hack-Stock
 
Повідомлень: 83
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:01

  Hack-Stock написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Hack-Stock написав:тропинка паламаласяяяя

iкоробка только что пополнила за пару минут

а бегемот пишет ошибка связи с сервером

Уже все должно работать, был небольшой сбой! попробуйте еще раз пожалуйста
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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