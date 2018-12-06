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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:20
А цю алікешбечну можна взяти без ліміту?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:23
chipmunk написав:
А цю алікешбечну можна взяти без ліміту?
Совсем, вроде нет, но чуть выше представитель отчитался:
Минимальный лимит понижен с 3000 до 1000 гривень.
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wig
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:12
тропинка паламаласяяяя
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13
Hack-Stock написав:
тропинка паламаласяяяя
iкоробка только что пополнила за пару минут
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:21
Банк Конкорд
, какой вы там говорите мин.лимит по карте, 1-3тыс.грн.?!?
только что с сайта по дороге в банк сделал заявку на эту карту, заполнил все данные, данных по сумме кред.лимита в заявке нет, отправил - через 4-5 секунд приходит смс что в кредите отказано и тут же ссылки на какие то левые конторы, закажите кредит у нас! Банка на сайте просто собирает данные для каких то левых контор по займам.
Сейчас загляну в отделение, узнаю как там мои 200+ себя чувствуют и карточные голды-випы закрываются
Готовте начальника отделения
PS: А начиналось все с безобидного желания оформить карту с кешбеком для Ali
Востаннє редагувалось Lost
в П'ят 07 гру, 2018 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Lost
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:53
Вкладчик1234 написав: Hack-Stock написав:
тропинка паламаласяяяя
iкоробка только что пополнила за пару минут
а бегемот пишет ошибка связи с сервером
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Hack-Stock
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:01
Hack-Stock написав: Вкладчик1234 написав: Hack-Stock написав:
тропинка паламаласяяяя
iкоробка только что пополнила за пару минут
а бегемот пишет ошибка связи с сервером
Уже все должно работать, был небольшой сбой! попробуйте еще раз пожалуйста
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:11
а в Киеве сейчас два отделения?
для пополнения карт можно обращаться в любое?
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uaprofi
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:22
uaprofi написав:
а в Киеве сейчас два отделения?
для пополнения карт можно обращаться в любое?
Да
если будут проблемы обращайтесь, помогу решить
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 18:10
Lost написав:Банк Конкорд
, какой вы там говорите мин.лимит по карте, 1-3тыс.грн.?!?
только что с сайта по дороге в банк сделал заявку на эту карту, заполнил все данные, данных по сумме кред.лимита в заявке нет, отправил - через 4-5 секунд приходит смс что в кредите отказано и тут же ссылки на какие то левые конторы, закажите кредит у нас! Банка на сайте просто собирает данные для каких то левых контор по займам.
Сейчас загляну в отделение, узнаю как там мои 200+ себя чувствуют и карточные голды-випы закрываются
Готовте начальника отделения
PS: А начиналось все с безобидного желания оформить карту с кешбеком для Ali
Навыть в УБКі не стукали а зразу відмовили...дивно.
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