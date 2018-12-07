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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:39

Дык, сказали же, что мы потенциально нелояльные :)
demichh
 
Повідомлень: 1891
З нами з: 09.12.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 05:59

  Квесторе_поверніться написав:
  Lost написав:Банк Конкорд, какой вы там говорите мин.лимит по карте, 1-3тыс.грн.?!? :|

только что с сайта по дороге в банк сделал заявку на эту карту, заполнил все данные, данных по сумме кред.лимита в заявке нет, отправил - через 4-5 секунд приходит смс что в кредите отказано и тут же ссылки на какие то левые конторы, закажите кредит у нас! Банка на сайте просто собирает данные для каких то левых контор по займам. :evil:
Сейчас загляну в отделение, узнаю как там мои 200+ себя чувствуют и карточные голды-випы закрываются :mrgreen:
Готовте начальника отделения ;)

PS: А начиналось все с безобидного желания оформить карту с кешбеком для Ali

Навыть в УБКі не стукали а зразу відмовили...дивно. :(

Ничего удивительного, похоже банк используется как мойка, поэтому денежные средства банку не нужны, кредиты выдавать нет необходимости
Stringer
 
Повідомлень: 8614
З нами з: 23.01.13
Подякував: 254 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
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  #<1 ... 548549550551
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