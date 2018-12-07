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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:39
Дык, сказали же, что мы потенциально нелояльные
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demichh
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Додано: Суб 08 гру, 2018 05:59
Квесторе_поверніться написав: Lost написав:Банк Конкорд
, какой вы там говорите мин.лимит по карте, 1-3тыс.грн.?!?
только что с сайта по дороге в банк сделал заявку на эту карту, заполнил все данные, данных по сумме кред.лимита в заявке нет, отправил - через 4-5 секунд приходит смс что в кредите отказано и тут же ссылки на какие то левые конторы, закажите кредит у нас! Банка на сайте просто собирает данные для каких то левых контор по займам.
Сейчас загляну в отделение, узнаю как там мои 200+ себя чувствуют и карточные голды-випы закрываются
Готовте начальника отделения
PS: А начиналось все с безобидного желания оформить карту с кешбеком для Ali
Навыть в УБКі не стукали а зразу відмовили...дивно.
Ничего удивительного, похоже банк используется как мойка, поэтому денежные средства банку не нужны, кредиты выдавать нет необходимости
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Додано: Суб 08 гру, 2018 10:05
Що миють ніхто ж не скаже...але по звітності виглядає що і банкують троха.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 гру, 2018 15:12
Квесторе_поверніться написав:
Що миють ніхто ж не скаже...але по звітності виглядає що і банкують троха.
ремонт центрального моста в Днепре
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Hack-Stock
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Додано: Суб 08 гру, 2018 16:19
Hack-Stock написав: Квесторе_поверніться написав:
Що миють ніхто ж не скаже...але по звітності виглядає що і банкують троха.
ремонт центрального моста в Днепре
Яким макаром тут СоСо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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