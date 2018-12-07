Lost написав:Банк Конкорд, какой вы там говорите мин.лимит по карте, 1-3тыс.грн.?!?
только что с сайта по дороге в банк сделал заявку на эту карту, заполнил все данные, данных по сумме кред.лимита в заявке нет, отправил - через 4-5 секунд приходит смс что в кредите отказано и тут же ссылки на какие то левые конторы, закажите кредит у нас! Банка на сайте просто собирает данные для каких то левых контор по займам. Сейчас загляну в отделение, узнаю как там мои 200+ себя чувствуют и карточные голды-випы закрываются Готовте начальника отделения
PS: А начиналось все с безобидного желания оформить карту с кешбеком для Ali
Навыть в УБКі не стукали а зразу відмовили...дивно.
Ничего удивительного, похоже банк используется как мойка, поэтому денежные средства банку не нужны, кредиты выдавать нет необходимости
Що миють ніхто ж не скаже...але по звітності виглядає що і банкують троха.
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Квесторе_поверніться написав:Що миють ніхто ж не скаже...але по звітності виглядає що і банкують троха.
ремонт центрального моста в Днепре
Яким макаром тут СоСо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.