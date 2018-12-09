на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:22
на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:34
Re: Конкорд
Ну а БИН 53527807?
Тада чо переживать, бегом на Али косить КБ
Для онлайн-покупок пофиг тот пейпасс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:43
Хм, а 535278 тада шо?
де ОфПред? Это Дрим или как?
... делайте хоть что-нибудь!
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