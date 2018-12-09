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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:22

на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа :(
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:34

Re: Конкорд

  casper12 написав:По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа

Ну а БИН 53527807?
Тада чо переживать, бегом на Али косить КБ :)
Для онлайн-покупок пофиг тот пейпасс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:41

clientage
5352 7714
casper12
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Повідомлень: 822
З нами з: 24.12.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 126 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:43

Хм, а 535278 тада шо?
де ОфПред? Это Дрим или как? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26728
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 3075 раз.
 
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  #<1 ... 549550551552
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Конкорд (5514)
10.12.2018 19:43
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