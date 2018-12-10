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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:22

на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа :(
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:34

Re: Конкорд

  casper12 написав:По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа

Ну а БИН 53527807?
Тада чо переживать, бегом на Али косить КБ :)
Для онлайн-покупок пофиг тот пейпасс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:41

clientage
5352 7714
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:43

Хм, а 535278 тада шо?
де ОфПред? Это Дрим или как? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:06

  casper12 написав:на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа :(

Добрый день,

Скажите пожалуйста на каком отделении Вам выдали такую карту?
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:07

  clientage написав:Ну а БИН 53527807?
Тада чо переживать, бегом на Али косить КБ

Чего-то думал, что только VISA должны быть...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 11 гру, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:10

  Vorlon написав:
  clientage написав:Ну а БИН 53527807?
Тада чо переживать, бегом на Али косить КБ

Так кредитки теперь же только VISA должны быть! Так что есть о чём переживать :?

Почему должны?

Карты выдают 2х типов:
MC Debit Standard Pay Pass
MC Debit Standard Pay Pass Instant Issua
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:14

Re: Конкорд

Банк Конкорд написав:Добрый день,

Скажите пожалуйста на каком отделении Вам выдали такую карту?


відповів у ПП
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 11:14

Банк Конкорд
Ага... В прошлом месяце в тарифах только VISA была - разве не так?

И даже примечание: "з 23.10.2018 р. картки типу MC Debit Standard, MC Debit Standard Inst. Issue, MC Debit Gold, MC Debit Gold Inst. Issue, MC Debit Platinum / MC Debit Platinum Inst. Issue не випускаються. Перевипуск карток типу MC Debit Standard, MC Debit Gold, MC Debit Platinum здійснюється на картки типу VISA Rewards Debit Gold."

Передумали значит? Как VISA кредитка ещё была как-то интересной, как Master - этого добра и так хватает...
Vorlon
 
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