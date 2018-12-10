на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:22
на сторінці голден дріму написано "Високий ступінь захисту від шахрайства – для захисту картки використовуються сучасні чіпові технології", в pdf файлі тарифів тип картки Pay Pass.
По факту у відділенні видали звичайну магнітку без чіпа
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:34
Re: Конкорд
Ну а БИН 53527807?
Тада чо переживать, бегом на Али косить КБ
Для онлайн-покупок пофиг тот пейпасс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:43
Хм, а 535278 тада шо?
де ОфПред? Это Дрим или как?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:06
Добрый день,
Скажите пожалуйста на каком отделении Вам выдали такую карту?
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:07
Чего-то думал, что только VISA должны быть...
Востаннє редагувалось Vorlon в Вів 11 гру, 2018 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:10
Почему должны?
Карты выдают 2х типов:
MC Debit Standard Pay Pass
MC Debit Standard Pay Pass Instant Issua
Concord bank: concord.ua
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:14
Re: Конкорд
відповів у ПП
Додано: Вів 11 гру, 2018 11:14
Банк Конкорд
Ага... В прошлом месяце в тарифах только VISA была - разве не так?
И даже примечание: "з 23.10.2018 р. картки типу MC Debit Standard, MC Debit Standard Inst. Issue, MC Debit Gold, MC Debit Gold Inst. Issue, MC Debit Platinum / MC Debit Platinum Inst. Issue не випускаються. Перевипуск карток типу MC Debit Standard, MC Debit Gold, MC Debit Platinum здійснюється на картки типу VISA Rewards Debit Gold."
Передумали значит? Как VISA кредитка ещё была как-то интересной, как Master - этого добра и так хватает...
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