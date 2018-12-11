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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 550551552553 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 33 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 33% 11 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 10 Всього голосів : 33 Додано: Вів 11 гру, 2018 19:08 la9 написав: Второй день подряд совершаю операцию по карте в инете, более 15К. Лимиты выставляю через ИБ перед операцией.. Второй день подряд срабатывает фрод. И всё бы ничего, если бы не невозможность дозвониться в банк для подтверждения. Слышать "зачекайте, абонент розмовляэ" на офиц. номере КЦ - в 2018 году - моветон, согласитесь... Два раза звонил я - безрезультатно, потом уже перезвонила менеджер.



И еще, если клиент перед операцией через ИБ меняет лимит - может не нужно звонить в этом случае? Ведь клиент идентифицировался через логин/пароль. Либо прикрутите еще подтверждение через смс при смене лимита. Либо прикрутите подтверждение через приложение на смарте, либо сделайте многоканальную линию на КЦ. Что-то одно, но нужно сделать, Карл!!! Второй день подряд совершаю операцию по карте в инете, более 15К. Лимиты выставляю через ИБ перед операцией.. Второй день подряд срабатывает фрод. И всё бы ничего, если бы не невозможность дозвониться в банк для подтверждения. Слышать "зачекайте, абонент розмовляэ" на офиц. номере КЦ - в 2018 году - моветон, согласитесь... Два раза звонил я - безрезультатно, потом уже перезвонила менеджер.И еще, если клиент перед операцией через ИБ меняет лимит - может не нужно звонить в этом случае? Ведь клиент идентифицировался через логин/пароль. Либо прикрутите еще подтверждение через смс при смене лимита. Либо прикрутите подтверждение через приложение на смарте, либо сделайте многоканальную линию на КЦ. Что-то одно, но нужно сделать, Карл!!!

У меня такое было.

25к хотел манисендом перекинуть в другой банк. 14 прошло нормально, а 11 - отлуп. Хотя лимиты поднял.

А фрод сработал по "скорости проведения транзакций". Я-то проводил сразу 2 операции подряд. А если бы проводил не сразу, и не подряд - пропустило бы (я так понял).

Дозвонился тогда быстро. Около месяца назад было дело. Через 5 минут вторая порция улетела, как ни в чём не бывало.



Уж лучше "перепуганный фрод-мониторинг", чем "неподъёмные лимиты" У меня такое было.25к хотел манисендом перекинуть в другой банк. 14 прошло нормально, а 11 - отлуп. Хотя лимиты поднял.А фрод сработал по "скорости проведения транзакций". Я-то проводил сразу 2 операции подряд. А если бы проводил не сразу, и не подряд - пропустило бы (я так понял).Дозвонился тогда быстро. Около месяца назад было дело. Через 5 минут вторая порция улетела, как ни в чём не бывало.Уж лучше "перепуганный фрод-мониторинг", чем "неподъёмные лимиты" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6739 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4417 раз. Подякували: 1601 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 16:54 Re: Конкорд Соседка в фейсбуке пишет, что думают по поводу продления 15% кишмиша на 9 месяцев Hack-Stock Повідомлень: 99 З нами з: 26.09.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 550551552553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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