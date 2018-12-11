la9 написав:Второй день подряд совершаю операцию по карте в инете, более 15К. Лимиты выставляю через ИБ перед операцией.. Второй день подряд срабатывает фрод. И всё бы ничего, если бы не невозможность дозвониться в банк для подтверждения. Слышать "зачекайте, абонент розмовляэ" на офиц. номере КЦ - в 2018 году - моветон, согласитесь... Два раза звонил я - безрезультатно, потом уже перезвонила менеджер.
И еще, если клиент перед операцией через ИБ меняет лимит - может не нужно звонить в этом случае? Ведь клиент идентифицировался через логин/пароль. Либо прикрутите еще подтверждение через смс при смене лимита. Либо прикрутите подтверждение через приложение на смарте, либо сделайте многоканальную линию на КЦ. Что-то одно, но нужно сделать, Карл!!!
У меня такое было.
25к хотел манисендом перекинуть в другой банк. 14 прошло нормально, а 11 - отлуп. Хотя лимиты поднял.
А фрод сработал по "скорости проведения транзакций". Я-то проводил сразу 2 операции подряд. А если бы проводил не сразу, и не подряд - пропустило бы (я так понял).
Дозвонился тогда быстро. Около месяца назад было дело. Через 5 минут вторая порция улетела, как ни в чём не бывало.
Уж лучше "перепуганный фрод-мониторинг", чем "неподъёмные лимиты"