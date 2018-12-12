la9 написав:Второй день подряд совершаю операцию по карте в инете, более 15К. Лимиты выставляю через ИБ перед операцией.. Второй день подряд срабатывает фрод. И всё бы ничего, если бы не невозможность дозвониться в банк для подтверждения. Слышать "зачекайте, абонент розмовляэ" на офиц. номере КЦ - в 2018 году - моветон, согласитесь... Два раза звонил я - безрезультатно, потом уже перезвонила менеджер.
И еще, если клиент перед операцией через ИБ меняет лимит - может не нужно звонить в этом случае? Ведь клиент идентифицировался через логин/пароль. Либо прикрутите еще подтверждение через смс при смене лимита. Либо прикрутите подтверждение через приложение на смарте, либо сделайте многоканальную линию на КЦ. Что-то одно, но нужно сделать, Карл!!!
У меня такое было. 25к хотел манисендом перекинуть в другой банк. 14 прошло нормально, а 11 - отлуп. Хотя лимиты поднял. А фрод сработал по "скорости проведения транзакций". Я-то проводил сразу 2 операции подряд. А если бы проводил не сразу, и не подряд - пропустило бы (я так понял). Дозвонился тогда быстро. Около месяца назад было дело. Через 5 минут вторая порция улетела, как ни в чём не бывало.
Уж лучше "перепуганный фрод-мониторинг", чем "неподъёмные лимиты"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Хіба в банці були зарплатні, пенсійні, соціальні картки? Нічого не чув про такі плюшки.
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Хіба в банці були зарплатні, пенсійні, соціальні картки? Нічого не чув про такі плюшки.
зарплатні проекти були давно соціальні теж були з літа обговорення соціальних карт було на гілці
А пенсійні? Які там плюшки були?
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Квесторе_поверніться написав:А пенсійні? Які там плюшки були?
было 12% на остаток, потом 11 Снятие без комиссий не ограниченное кол-во раз
З Мінфіном не погоджуюсь. В списку лишили багато менш надійних банок ніж СоСо. На Вашу думку - чому банку зі списку прогнали?
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