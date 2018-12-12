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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:08

  la9 написав:Второй день подряд совершаю операцию по карте в инете, более 15К. Лимиты выставляю через ИБ перед операцией.. Второй день подряд срабатывает фрод. И всё бы ничего, если бы не невозможность дозвониться в банк для подтверждения. Слышать "зачекайте, абонент розмовляэ" на офиц. номере КЦ - в 2018 году - моветон, согласитесь... Два раза звонил я - безрезультатно, потом уже перезвонила менеджер.

И еще, если клиент перед операцией через ИБ меняет лимит - может не нужно звонить в этом случае? Ведь клиент идентифицировался через логин/пароль. Либо прикрутите еще подтверждение через смс при смене лимита. Либо прикрутите подтверждение через приложение на смарте, либо сделайте многоканальную линию на КЦ. Что-то одно, но нужно сделать, Карл!!!

У меня такое было.
25к хотел манисендом перекинуть в другой банк. 14 прошло нормально, а 11 - отлуп. Хотя лимиты поднял.
А фрод сработал по "скорости проведения транзакций". Я-то проводил сразу 2 операции подряд. А если бы проводил не сразу, и не подряд - пропустило бы (я так понял).
Дозвонился тогда быстро. Около месяца назад было дело. Через 5 минут вторая порция улетела, как ни в чём не бывало.

Уж лучше "перепуганный фрод-мониторинг", чем "неподъёмные лимиты"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 16:54

Re: Конкорд

Соседка в фейсбуке пишет, что думают по поводу продления 15% кишмиша на 9 месяцев
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:29

Re: Конкорд

Минфин лишил банк Конкорд права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 14:47

  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Конкорд права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

Хіба в банці були зарплатні, пенсійні, соціальні картки?
Нічого не чув про такі плюшки. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:06

  Квесторе_поверніться написав:
  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Конкорд права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

Хіба в банці були зарплатні, пенсійні, соціальні картки?
Нічого не чув про такі плюшки. :(

зарплатні проекти були давно
соціальні теж були з літа
обговорення соціальних карт було на гілці
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:11

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vkladchiik написав:Минфин лишил банк Конкорд права заниматься бюджетными выплатами :shock: https://finclub.net/news/chetyre-banka- ... tnykh.html

Хіба в банці були зарплатні, пенсійні, соціальні картки?
Нічого не чув про такі плюшки. :(

зарплатні проекти були давно
соціальні теж були з літа
обговорення соціальних карт було на гілці

А пенсійні? Які там плюшки були?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:30

  Квесторе_поверніться написав:А пенсійні? Які там плюшки були?

было 12% на остаток, потом 11
Снятие без комиссий не ограниченное кол-во раз
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 626
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:34

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:А пенсійні? Які там плюшки були?

было 12% на остаток, потом 11
Снятие без комиссий не ограниченное кол-во раз

З Мінфіном не погоджуюсь. В списку лишили багато менш надійних банок ніж СоСо.
На Вашу думку - чому банку зі списку прогнали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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