банк уходит из ритейла? для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?
clientage написав:банк уходит из ритейла? для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?
Так зарплатників і пенсіонерів слід виганяти поганою мітлою. Колись такий конфуз в Комси був.
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clientage написав:банк уходит из ритейла? для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?
Так зарплатників і пенсіонерів слід виганяти поганою мітлою. Колись такий конфуз в Комси був.
А чо тогда всякие Ощады, Альфы, КрАгриколи прям наперегонки гоняются за зарплатниками и пенсами?
clientage написав:банк уходит из ритейла? для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?
Социальщики - это не весь ритейл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
clientage написав:банк уходит из ритейла? для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?
Социальщики - это не весь ритейл
ну а остальным: - порезали ставки по картам - нормальные депо не предлагают уже месяца три - кредитки реально не выдают, а старичкам не продлили кредлимит ...шо це, як не зимня сплячка їжачка?