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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:59

  Квесторе_поверніться написав:Іноді краще жувати...
https://finclub.net/news/bank-konkord-o ... banka.html

Вообщем избавились от бабушек-дедушек, мотивируя тем, шо у Коко ноги то не казённые :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:16

Видимо поддержка данного направления обходилась дороже, чем материальная и репутационная выгода.
Вот и отказались
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:22

банк уходит из ритейла?
для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты :)
ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:39

  clientage написав:банк уходит из ритейла?
для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты :)
ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?

Так зарплатників і пенсіонерів слід виганяти поганою мітлою.
Колись такий конфуз в Комси був.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:54

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:банк уходит из ритейла?
для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты :)
ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?

Так зарплатників і пенсіонерів слід виганяти поганою мітлою.
Колись такий конфуз в Комси був.

А чо тогда всякие Ощады, Альфы, КрАгриколи прям наперегонки гоняются за зарплатниками и пенсами?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:05

  clientage написав:банк уходит из ритейла?
для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты :)
ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?

Социальщики - это не весь ритейл
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:09

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:банк уходит из ритейла?
для регулятора показал какое-то определенное число активированых карт за последние 2 года и... шмыгнул в кусты :)
ток непонятно зачем открыл 2е отд-е в Киеве или прикроет 1е, вернее 100е ?

Социальщики - это не весь ритейл

ну а остальным:
- порезали ставки по картам
- нормальные депо не предлагают уже месяца три
- кредитки реально не выдают, а старичкам не продлили кредлимит
...шо це, як не зимня сплячка їжачка? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:12

  clientage написав:..шо це, як не зимня сплячка їжачка?

Похоже на зимнюю спячку. Но не на вечную же :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:45

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:Іноді краще жувати...
https://finclub.net/news/bank-konkord-o ... banka.html

Вообщем избавились от бабушек-дедушек, мотивируя тем, шо у Коко ноги то не казённые :lol: :lol:

Банку деньги не нужны, кредитчики не нужны, пенсионеры теперь оказывается тоже ... скоро начнут клиентов взашей из отделений выпихивать... чтоб не мешали стирать :mrgreen:
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