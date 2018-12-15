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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 552553554555 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.5 5 33 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 18% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 6% 2 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 12% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 33% 11 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 30% 10 Всього голосів : 33 Додано: Нед 16 гру, 2018 20:47 Re: Конкорд clientage написав: А чо тогда всякие Ощады, Альфы, КрАгриколи прям наперегонки гоняются за зарплатниками и пенсами? А чо тогда всякие Ощады, Альфы, КрАгриколи прям наперегонки гоняются за зарплатниками и пенсами?

потому что в ощадах и приватах понимают что зарплатники и социальщики - это гарантированные ежемесячные поступления на счета банка , такому клименту можно занизить практически под ноль скоринг для получения таким клиентом кредита , которые как правило они и берут в банке где получают зарплату...и как правило платят дикие % .Этот сегмент населения кормилец для банков ).



..на мой взгляд в Конкорде -не могут /не умеют/нет специалистов запустить кредитование на должном уровне , ведь кредитование это собственно главная задача и призвание любого банка , которое как локомотив - потянет другие механизмы банка к развитию и наращиванию оборотов . Растет кредитование - возникает потребность в привлеченных ресурсах, можно брать у населения , но нужно предложить привлекательную ставку , поэтому и ставки по депо никакие на сегодня у них ( не знают/не умет пристроить привлеченный ресурс)

Но поскольку за последнее время все же произошли некоторые позитивные изменения в кредитных продуктах...как то % ставка в льготном периоде с 1% стала 0,01% , предложен кешбек на Али и если эта программа будет продлена на постоянной основе - то займет свою определенную нишу и клиентов на рынке . Это позитивные изменения и если кредитный департамент продолжит в том же духе - возможен позитивные результат и наращивание кредитования....возможно их сдерживают главные акционеры ?) - слишком осторожничают ..? потому что в ощадах и приватах понимают что зарплатники и социальщики - это гарантированные ежемесячные поступления на счета банка , такому клименту можно занизить практически под ноль скоринг для получения таким клиентом кредита , которые как правило они и берут в банке где получают зарплату...и как правило платят дикие % .Этот сегмент населения кормилец для банков )...на мой взгляд в Конкорде -не могут /не умеют/нет специалистов запустить кредитование на должном уровне , ведь кредитование это собственно главная задача и призвание любого банка , которое как локомотив - потянет другие механизмы банка к развитию и наращиванию оборотов . Растет кредитование - возникает потребность в привлеченных ресурсах, можно брать у населения , но нужно предложить привлекательную ставку , поэтому и ставки по депо никакие на сегодня у них ( не знают/не умет пристроить привлеченный ресурс)Но поскольку за последнее время все же произошли некоторые позитивные изменения в кредитных продуктах...как то % ставка в льготном периоде с 1% стала 0,01% , предложен кешбек на Али и если эта программа будет продлена на постоянной основе - то займет свою определенную нишу и клиентов на рынке . Это позитивные изменения и если кредитный департамент продолжит в том же духе - возможен позитивные результат и наращивание кредитования....возможно их сдерживают главные акционеры ?) - слишком осторожничают ..? Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45 -VICTOR-

Повідомлень: 7011 З нами з: 15.08.12 Подякував: 378 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 552553554555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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