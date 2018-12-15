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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:47

Re: Конкорд

  clientage написав:А чо тогда всякие Ощады, Альфы, КрАгриколи прям наперегонки гоняются за зарплатниками и пенсами?

потому что в ощадах и приватах понимают что зарплатники и социальщики - это гарантированные ежемесячные поступления на счета банка , такому клименту можно занизить практически под ноль скоринг для получения таким клиентом кредита , которые как правило они и берут в банке где получают зарплату...и как правило платят дикие % .Этот сегмент населения кормилец для банков ).

..на мой взгляд в Конкорде -не могут /не умеют/нет специалистов запустить кредитование на должном уровне , ведь кредитование это собственно главная задача и призвание любого банка , которое как локомотив - потянет другие механизмы банка к развитию и наращиванию оборотов . Растет кредитование - возникает потребность в привлеченных ресурсах, можно брать у населения , но нужно предложить привлекательную ставку , поэтому и ставки по депо никакие на сегодня у них ( не знают/не умет пристроить привлеченный ресурс)
Но поскольку за последнее время все же произошли некоторые позитивные изменения в кредитных продуктах...как то % ставка в льготном периоде с 1% стала 0,01% , предложен кешбек на Али и если эта программа будет продлена на постоянной основе - то займет свою определенную нишу и клиентов на рынке . Это позитивные изменения и если кредитный департамент продолжит в том же духе - возможен позитивные результат и наращивание кредитования....возможно их сдерживают главные акционеры ?) - слишком осторожничают ..?
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