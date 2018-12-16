clientage написав:А чо тогда всякие Ощады, Альфы, КрАгриколи прям наперегонки гоняются за зарплатниками и пенсами?
потому что в ощадах и приватах понимают что зарплатники и социальщики - это гарантированные ежемесячные поступления на счета банка , такому клименту можно занизить практически под ноль скоринг для получения таким клиентом кредита , которые как правило они и берут в банке где получают зарплату...и как правило платят дикие % .Этот сегмент населения кормилец для банков ).
..на мой взгляд в Конкорде -не могут /не умеют/нет специалистов запустить кредитование на должном уровне , ведь кредитование это собственно главная задача и призвание любого банка , которое как локомотив - потянет другие механизмы банка к развитию и наращиванию оборотов . Растет кредитование - возникает потребность в привлеченных ресурсах, можно брать у населения , но нужно предложить привлекательную ставку , поэтому и ставки по депо никакие на сегодня у них ( не знают/не умет пристроить привлеченный ресурс) Но поскольку за последнее время все же произошли некоторые позитивные изменения в кредитных продуктах...как то % ставка в льготном периоде с 1% стала 0,01% , предложен кешбек на Али и если эта программа будет продлена на постоянной основе - то займет свою определенную нишу и клиентов на рынке . Это позитивные изменения и если кредитный департамент продолжит в том же духе - возможен позитивные результат и наращивание кредитования....возможно их сдерживают главные акционеры ?) - слишком осторожничают ..?
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-VICTOR- написав:на мой взгляд в Конкорде -не могут /не умеют/нет специалистов запустить кредитование на должном уровне , ведь кредитование это собственно главная задача и призвание любого банка , которое как локомотив - потянет другие механизмы банка к развитию и наращиванию оборотов
Якщо глянути на звітність банки то вони зараз накопичують 100 млн грн на викуп аХцій які випустили, щоб загнати статутник до 300 млн грн...отже не планують іти геть. Дивна метаморфоза відбулася за жовтень місяць. Портфель кредитів фізиків здувся з 52 млн до 31 млн грн. Частково це виправдовується збільшенням резервування по фізиках. Портфель юриків дуже паршиво резервується.
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Квесторе_поверніться написав:то вони зараз накопичують 100 млн грн на викуп аХцій
а каким макаром можно копить? вот активных физиков прогнали
ГОтівки наколядували 91 млн, в інших банках тримають 110 млн. Повністю з цінного паперу вийшли, юрики тримають майже повністю грошенята на поточних рахунках.
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uaprofi написав:Камрады, кто пробовал юзать в Борисполе Платину (полученную как допку к "доходной")? у меня не прошла - и на Fast Line не прошла и для бизнес зала не прошла (3К оборота было). это нормально?
так казали що ця допка не кошерна...від Сіми кошерна.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
uaprofi написав:Камрады, кто пробовал юзать в Борисполе Платину (полученную как допку к "доходной")? у меня не прошла - и на Fast Line не прошла и для бизнес зала не прошла (3К оборота было). это нормально?
так казали що ця допка не кошерна...від Сіми кошерна.
я конечно понимаю шо на заборе много чего пишут и много чего можно прочесть но Мастеркарт вроде как не забор у них для Борисполя всего ТРИ условия: платинум, расчётов овер 3К и 1 грн. на карте. и не пишут про какие либо исключения, но похоже они существуют
uaprofi написав:я конечно понимаю шо на заборе много чего пишут и много чего можно прочесть но Мастеркарт вроде как не забор у них для Борисполя всего ТРИ условия: платинум, расчётов овер 3К и 1 грн. на карте. и не пишут про какие либо исключения, но похоже они существуют
Не пишуть головне, що карти не всіх банків приймають участь.