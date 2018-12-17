Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:25
emeta написав:
Что за карта с кишмишом на Али? Работает?
кто юзал? поделитесь впечатлениями пожалуйста
а че ей не работать? Учитывайте только что кишмиш чистыми выходит 15 * 0.805 - 1 за конвертацию = 11.075%. Выплата как обычно в конце месяца обещают, пока ещё никто не получил, так как месяц не прошёл.
За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал, бо лимиты неохотно наливают
Hack-Stock
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30
стоп
звідки -1% за конвертацію? з тарифів: 15. Конвертація коштів, якщо розрахункова валюта операції відрізняється від валюти рахунку не тарифікується
casper12
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:38
ну класс тогда, раньше по всем картам был 1%, а по injoy не было и продвигали это как фишку карты.
Hack-Stock
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:41
ну це треба ще перевіряти на практиці.
В тарифах також написано, що картка з пейпасом, а видають звичайну магнітку бггг
casper12
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:43
Банк «Конкорд» отреагировал на лишение статуса бюджетного банка
https://finclub.net/news/bank-konkord-o ... banka.html
greenozon
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58
Вы больше чем на сутки опиздали
- новость ещё вчера обсудили
Flamingo
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:22
мне кстати не дали голден дрим хотя клиент банка уже 3 года с оборотом 50-100к каждый месяц))) просил без лимита, сказали надо хоть 1к просить, попросил - отказ
Hack-Stock
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Додано: Вів 18 гру, 2018 14:26
Hack-Stock написав:
мне кстати не дали голден дрим хотя клиент банка уже 3 года с оборотом 50-100к каждый месяц))) просил без лимита, сказали надо хоть 1к просить, попросил - отказ
Надо было с нормальным лимитом заказывать.
wig
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