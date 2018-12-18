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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:25

  emeta написав:Что за карта с кишмишом на Али? Работает?
кто юзал? поделитесь впечатлениями пожалуйста


а че ей не работать? Учитывайте только что кишмиш чистыми выходит 15 * 0.805 - 1 за конвертацию = 11.075%. Выплата как обычно в конце месяца обещают, пока ещё никто не получил, так как месяц не прошёл.
За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал, бо лимиты неохотно наливают
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:30

Re: Конкорд

стоп
звідки -1% за конвертацію?
з тарифів:
15. Конвертація коштів, якщо розрахункова валюта операції відрізняється від валюти рахунку не тарифікується
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:38

Re: Конкорд

ну класс тогда, раньше по всем картам был 1%, а по injoy не было и продвигали это как фишку карты.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:41

Re: Конкорд

ну це треба ще перевіряти на практиці.
В тарифах також написано, що картка з пейпасом, а видають звичайну магнітку бггг
casper12
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:43

Банк «Конкорд» отреагировал на лишение статуса бюджетного банка

https://finclub.net/news/bank-konkord-o ... banka.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:58

  greenozon написав:Банк «Конкорд» отреагировал на лишение статуса бюджетного банка

https://finclub.net/news/bank-konkord-o ... banka.html
Вы больше чем на сутки опиздали :) - новость ещё вчера обсудили
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:22

Re: Конкорд

мне кстати не дали голден дрим хотя клиент банка уже 3 года с оборотом 50-100к каждый месяц))) просил без лимита, сказали надо хоть 1к просить, попросил - отказ
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:26

  Hack-Stock написав:мне кстати не дали голден дрим хотя клиент банка уже 3 года с оборотом 50-100к каждый месяц))) просил без лимита, сказали надо хоть 1к просить, попросил - отказ

Надо было с нормальным лимитом заказывать.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:52

  wig написав:
  Hack-Stock написав:мне кстати не дали голден дрим хотя клиент банка уже 3 года с оборотом 50-100к каждый месяц))) просил без лимита, сказали надо хоть 1к просить, попросил - отказ

Надо было с нормальным лимитом заказывать.


по опыту с тазиком, на Б5 просил 15к дали 0.5, потом на вику попросил 5к - дали 5к
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 10:31

На Дрим налили, сколько просил, плюс: к этой карте идет шоколадка! Все в отделения Конкордушки.
wig
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