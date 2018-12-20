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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:00
а мне отказали по заявке на сайте
наверное низкий кред. рейтинг не устроил.
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demichh
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03
мне тоже по сайту, хотя из грейса никогда не вылетал ни по одной кредитке.
Скорее всего из-за того, что официально не работаю.
Офпред в личке рекомендовал подать заявку в отделении на индивидуальное рассмотрение
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Hack-Stock
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10
господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?
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IMPRINTER
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:12
IMPRINTER написав:
господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?
прямые
307350
на Доходную платное
на кредитку нашару
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:26
clientage написав: IMPRINTER написав:
господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?
прямые
307350
на Доходную платное
на кредитку нашару
а на доходнуб Голд не бесплатно ли сепить?
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:27
sens написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?
прямые
307350
на Доходную платное
на кредитку нашару
а на доходнуб Голд не бесплатно ли сепить?
мне дорого ота золотая корочка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:40
clientage написав:
мне дорого ота золотая корочка
Зелен виноград.
Голд не выдают уже. Но, кто успел - не забирают!
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wig
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:57
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MASolomko
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59
Коко -- лушЫй !
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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