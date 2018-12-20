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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:00

а мне отказали по заявке на сайте :) наверное низкий кред. рейтинг не устроил.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03

Re: Конкорд

мне тоже по сайту, хотя из грейса никогда не вылетал ни по одной кредитке.
Скорее всего из-за того, что официально не работаю.
Офпред в личке рекомендовал подать заявку в отделении на индивидуальное рассмотрение
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:10

господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:12

  IMPRINTER написав:господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?

прямые
307350
на Доходную платное
на кредитку нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:26

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?

прямые
307350
на Доходную платное
на кредитку нашару
а на доходнуб Голд не бесплатно ли сепить?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:27

  sens написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:господа, а где у коня в ИБ посмотреть полные реквизиты?
там прямые на картсчет? какой мфо?
вообще платное зачисление сэпа?

прямые
307350
на Доходную платное
на кредитку нашару
а на доходнуб Голд не бесплатно ли сепить?

мне дорого ота золотая корочка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:40

  clientage написав:мне дорого ота золотая корочка

Зелен виноград.
Голд не выдают уже. Но, кто успел - не забирают!
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:57

Re: Конкорд

Міняємо чесний відгук на поповнення мобільного! (c) Конкорд
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:59


Коко -- лушЫй ! 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Подякували: 3088 раз.
 
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  #<1 ... 554555556557
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