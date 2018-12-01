1 травня в СоСо вже літо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:20
1 травня в СоСо вже літо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:22
мож добрая душа фотку этого кода выложит-
ну шоб с дивана сказать лудший!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:21
госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:23
Не бонусный-кешбечный?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:28
а возможно ... ХЗ
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:01
Какой сейчас процент на остаток по карте MasterCard Debit Gold? Не могу найти информацию на сайте.
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