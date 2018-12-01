Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:21

госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX