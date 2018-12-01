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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:20

  vollena71 написав:
  Hack-Stock написав:За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал...

Тож у зв'язку з ажіотажем акцію було вирішено продовжити до кінця весни із такою градацією розміру кешбеку:
- з 01.12.2018 до 31.01.2019 - 15%,
- з 1 лютого до 1 квітня - 10%;
- з 1 квітня до 1 травня - 5%.

1 травня в СоСо вже літо? :)
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мож добрая душа фотку этого кода выложит-
ну шоб с дивана сказать лудший! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:21

госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:23

  IMPRINTER написав:госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?

Не бонусный-кешбечный?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:28

  Вкладчик1234 написав:
  IMPRINTER написав:госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?

Не бонусный-кешбечный?


а возможно ... ХЗ
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:01

Какой сейчас процент на остаток по карте MasterCard Debit Gold? Не могу найти информацию на сайте.
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:38

  clientage написав:

Коко -- лушЫй ! 8)

Не клієнти можуть получить бонус? QR код це ссилка чи щось інше? Хьось писав відгук?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:52

  IMPRINTER написав:госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?

Бабки там есть?
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:14

  tano написав:Какой сейчас процент на остаток по карте MasterCard Debit Gold? Не могу найти информацию на сайте.

Вроде как 11/3
На сайте, действительно, конь ногу сломит.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 00:54

  Banki написав:
  IMPRINTER написав:госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?

Бабки там есть?


нету )
наверное таки этот бонусный какой то счет
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IMPRINTER
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