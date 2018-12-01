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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:20
vollena71 написав: Hack-Stock написав:
За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал...
Тож у зв'язку з ажіотажем акцію було вирішено продовжити до кінця весни із такою градацією розміру кешбеку:
- з 01.12.2018 до 31.01.2019 - 15%,
- з 1 лютого до 1 квітня - 10%;
- з 1 квітня до 1 травня - 5%.
1 травня в СоСо вже літо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:22
мож добрая душа фотку этого кода выложит-
ну шоб с дивана сказать лудший!
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v57
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:21
госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:23
IMPRINTER написав:
госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
Не бонусный-кешбечный?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:28
Вкладчик1234 написав: IMPRINTER написав:
госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
Не бонусный-кешбечный?
а возможно ... ХЗ
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:01
Какой сейчас процент на остаток по карте MasterCard Debit Gold? Не могу найти информацию на сайте.
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tano
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:52
IMPRINTER написав:
госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
Бабки там есть?
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:14
tano написав:
Какой сейчас процент на остаток по карте MasterCard Debit Gold? Не могу найти информацию на сайте.
Вроде как 11/3
На сайте, действительно, конь ногу сломит.
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wig
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Додано: Суб 22 гру, 2018 00:54
Banki написав: IMPRINTER написав:
госпожда, а что за счет 8262ХХХХХХХХХ.980.16 горит в андроидном коне?в себ-версии такого сечта у меня нет .. да и что єто вообще за счет?
Бабки там есть?
нету )
наверное таки этот бонусный какой то счет
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IMPRINTER
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