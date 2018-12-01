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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 12:48
wig Спасибо
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Додано: Суб 22 гру, 2018 13:38
vollena71 написав: Hack-Stock написав:
За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал...
Тож у зв'язку з ажіотажем акцію було вирішено продовжити до кінця весни із такою градацією розміру кешбеку:
- з 01.12.2018 до 31.01.2019 - 15%,
- з 1 лютого до 1 квітня - 10%;
- з 1 квітня до 1 травня - 5%.
...печально , пряники как то быстро закончились )
Акциями далеко не заедешь..
тем более с падающими условиями...
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Суб 22 гру, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:16
-VICTOR- написав:
Акциями далеко не заедешь..
тем более с падающими условиями...
Согласен, предлагаю сменить градацию на 15-25-40.
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wig
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:13
wig написав: -VICTOR- написав:
Акциями далеко не заедешь..
тем более с падающими условиями...
Согласен, предлагаю сменить градацию на 15-25-40.
..да ладно )..было бы чудесно при стабильных условиях - 15% в течении года например )
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