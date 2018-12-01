Hack-Stock написав:За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал...
Тож у зв'язку з ажіотажем акцію було вирішено продовжити до кінця весни із такою градацією розміру кешбеку: - з 01.12.2018 до 31.01.2019 - 15%, - з 1 лютого до 1 квітня - 10%; - з 1 квітня до 1 травня - 5%.
...печально , пряники как то быстро закончились ) Акциями далеко не заедешь.. тем более с падающими условиями...
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Суб 22 гру, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Hack-Stock написав:а на детские магазины какая градация? 7-4-2?
Що за аХція?
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1. У будь-якому відділенні Конкорд банку або прямо на сайті ТУТ ви замовляєте картку Golden dream з кредитним лімітом до 100 000 гривень; 2. У період з 01.12.2018 по 31.01.2019 р оплачуєте нею будь-яку покупку на сайті https://ru.aliexpress.com/ або в магазинах дитячого одягу чи іграшок України; 3. У кінці місяця на вашу картку Golden dream нараховується 15% кешбеку від усіх здійснених покупок на AliExpress чи 7% з магазинів дитячого одягу та іграшок. 4. Максимальна сума кешбеку для однієї картки – 1000 гривень в місяць
Дякую за інфо. Для дітей нізя зменшувати...7% можна тільки збільшити. А є МСС цих дитячих магазинів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.