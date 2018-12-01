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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 12:48

wig Спасибо
tano
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 13:38

  vollena71 написав:
  Hack-Stock написав:За свои кишмиш тоже есть, в фейсбуке узнавал...

Тож у зв'язку з ажіотажем акцію було вирішено продовжити до кінця весни із такою градацією розміру кешбеку:
- з 01.12.2018 до 31.01.2019 - 15%,
- з 1 лютого до 1 квітня - 10%;
- з 1 квітня до 1 травня - 5%.

...печально , пряники как то быстро закончились )
Акциями далеко не заедешь.. :roll: тем более с падающими условиями...
Востаннє редагувалось -VICTOR- в Суб 22 гру, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:16

  -VICTOR- написав:Акциями далеко не заедешь.. :roll: тем более с падающими условиями...

Согласен, предлагаю сменить градацию на 15-25-40.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:13

  wig написав:
  -VICTOR- написав:Акциями далеко не заедешь.. :roll: тем более с падающими условиями...

Согласен, предлагаю сменить градацию на 15-25-40.

..да ладно )..было бы чудесно при стабильных условиях - 15% в течении года например )
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:25

Re: Конкорд

а на детские магазины какая градация? 7-4-2?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:28

  Hack-Stock написав:а на детские магазины какая градация? 7-4-2?

Що за аХція?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:57

  Квесторе_поверніться написав:Що за аХція?

https://concord.ua/product/cashback

1. У будь-якому відділенні Конкорд банку або прямо на сайті ТУТ ви замовляєте картку Golden dream з кредитним лімітом до 100 000 гривень;
2. У період з 01.12.2018 по 31.01.2019 р оплачуєте нею будь-яку покупку на сайті https://ru.aliexpress.com/ або в магазинах дитячого одягу чи іграшок України;
3. У кінці місяця на вашу картку Golden dream нараховується 15% кешбеку від усіх здійснених покупок на AliExpress чи 7% з магазинів дитячого одягу та іграшок.
4. Максимальна сума кешбеку для однієї картки – 1000 гривень в місяць
sola
 
Повідомлень: 4114
З нами з: 02.03.09
Подякував: 486 раз.
Подякували: 490 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:01

  sola написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за аХція?

https://concord.ua/product/cashback

1. У будь-якому відділенні Конкорд банку або прямо на сайті ТУТ ви замовляєте картку Golden dream з кредитним лімітом до 100 000 гривень;
2. У період з 01.12.2018 по 31.01.2019 р оплачуєте нею будь-яку покупку на сайті https://ru.aliexpress.com/ або в магазинах дитячого одягу чи іграшок України;
3. У кінці місяця на вашу картку Golden dream нараховується 15% кешбеку від усіх здійснених покупок на AliExpress чи 7% з магазинів дитячого одягу та іграшок.
4. Максимальна сума кешбеку для однієї картки – 1000 гривень в місяць

Дякую за інфо.
Для дітей нізя зменшувати...7% можна тільки збільшити.
А є МСС цих дитячих магазинів?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26992
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1368 раз.
 
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