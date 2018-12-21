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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:34
Квесторе_поверніться написав:
Шо за курс грабіжницький...де він взявся?
Отдельный "карточный" курс, плюс фиксинг по дате блокировки... Вот и имеем.
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