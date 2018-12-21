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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:34

  Квесторе_поверніться написав:Шо за курс грабіжницький...де він взявся?
Отдельный "карточный" курс, плюс фиксинг по дате блокировки... Вот и имеем.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:47

Re: Конкорд

QR код на плакате в отделении. Сразу по ссылке открываются пять или шесть фоток сотрудников отделения. Я общаюсь с девочкой по физлицам и кассиром. Им поставил пятерки по пятибальной шкале. Далее вопрос порекомендовали ли бы вы банк кому-то. Градация от низачто до с удовольствием. Затем надо кратко описать что вас устраивает в банке и второй вопрос что бы вы хотели изменить(улучшить). Указал имя и телефон. Отправить. Все.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50

  VLADPn написав:QR код на плакате в отделении

где фото?)
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:53

  sola написав:
  VLADPn написав:QR код на плакате в отделении

где фото?)

даа, дее?
плиииз, мне фотку с двери отделения на Байковом у Киёве
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14

Re: Конкорд

я вообще то с Запорожья если че.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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