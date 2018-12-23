Додано: Суб 22 гру, 2018 19:47

QR код на плакате в отделении. Сразу по ссылке открываются пять или шесть фоток сотрудников отделения. Я общаюсь с девочкой по физлицам и кассиром. Им поставил пятерки по пятибальной шкале. Далее вопрос порекомендовали ли бы вы банк кому-то. Градация от низачто до с удовольствием. Затем надо кратко описать что вас устраивает в банке и второй вопрос что бы вы хотели изменить(улучшить). Указал имя и телефон. Отправить. Все.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»