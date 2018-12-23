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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:34

  Квесторе_поверніться написав:Шо за курс грабіжницький...де він взявся?
Отдельный "карточный" курс, плюс фиксинг по дате блокировки... Вот и имеем.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:47

Re: Конкорд

QR код на плакате в отделении. Сразу по ссылке открываются пять или шесть фоток сотрудников отделения. Я общаюсь с девочкой по физлицам и кассиром. Им поставил пятерки по пятибальной шкале. Далее вопрос порекомендовали ли бы вы банк кому-то. Градация от низачто до с удовольствием. Затем надо кратко описать что вас устраивает в банке и второй вопрос что бы вы хотели изменить(улучшить). Указал имя и телефон. Отправить. Все.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:50

  VLADPn написав:QR код на плакате в отделении

где фото?)
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:53

  sola написав:
  VLADPn написав:QR код на плакате в отделении

где фото?)

даа, дее?
плиииз, мне фотку с двери отделения на Байковом у Киёве
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14

Re: Конкорд

я вообще то с Запорожья если че.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:57

2. У період з 01.12.2018 по 31.01.2019 р оплачуєте нею будь-яку покупку на сайті https://ru.aliexpress.com/ або в магазинах дитячого одягу чи іграшок України;

хм, интересно, этот второй пункт говорит о том что кешбек - только за покупки на сайте или через мобильное приложение тоже будет?

wig, т.е. у вас покупка получилась по курсу банка для карт на момент списания?!? какой МСС и через сколько дней провели?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 02:08

а предпоследний рабочий - это 27 дек или 28?
когда сообственно говоря %%% в этом месяце?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:35

  Lost написав:wig, т.е. у вас покупка получилась по курсу банка для карт на момент списания?!?

На момент блокировки. Не знаю, всегда берется на момент блокировки, или алгоритм выбирает максимально возможный.
Провелось дня через три.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:42

Получил в субботу Доходная VISA Gold - красивая :-)

По бину 403021 бьётся как Rewards и банк указан ПУМБ...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 24 гру, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35

  Vorlon написав:Получил в субботу Доходная VISA Gold - красивая :-)

По бину бьётся как Rewards и банк указан ПУМБ...

В чому цімес?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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