Отдельный "карточный" курс, плюс фиксинг по дате блокировки... Вот и имеем.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 18:34
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:47
Re: Конкорд
QR код на плакате в отделении. Сразу по ссылке открываются пять или шесть фоток сотрудников отделения. Я общаюсь с девочкой по физлицам и кассиром. Им поставил пятерки по пятибальной шкале. Далее вопрос порекомендовали ли бы вы банк кому-то. Градация от низачто до с удовольствием. Затем надо кратко описать что вас устраивает в банке и второй вопрос что бы вы хотели изменить(улучшить). Указал имя и телефон. Отправить. Все.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 22 гру, 2018 19:53
даа, дее?
плиииз, мне фотку с двери отделения на Байковом у Киёве
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 гру, 2018 20:14
Re: Конкорд
я вообще то с Запорожья если че.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 22 гру, 2018 21:57
хм, интересно, этот второй пункт говорит о том что кешбек - только за покупки на сайте или через мобильное приложение тоже будет?
wig, т.е. у вас покупка получилась по курсу банка для карт на момент списания?!? какой МСС и через сколько дней провели?
Додано: Пон 24 гру, 2018 02:08
а предпоследний рабочий - это 27 дек или 28?
когда сообственно говоря %%% в этом месяце?
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:35
Додано: Пон 24 гру, 2018 11:42
Получил в субботу Доходная VISA Gold - красивая
По бину 403021 бьётся как Rewards и банк указан ПУМБ...
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 24 гру, 2018 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35
В чому цімес?
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