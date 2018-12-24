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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 12:40
Квесторе_поверніться
VISA. У меня напряжёнка с картами этой МПС...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:26
Депозит відкритий у відділенні, після закінчення автоматично зараховується на картку чи потрібно йти у відділення закривати?
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