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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:40

Квесторе_поверніться
VISA. У меня напряжёнка с картами этой МПС...
Vorlon
 
Повідомлень: 6245
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Подякували: 636 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:26

Re: Конкорд

Депозит відкритий у відділенні, після закінчення автоматично зараховується на картку чи потрібно йти у відділення закривати?
Zochan
 
Повідомлень: 185
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:50

Re: Конкорд

Vorlon написав:Получил в субботу Доходная VISA Gold - красивая :-)

По бину 403021 бьётся как Rewards и банк указан ПУМБ...
Как ее получить?
Кащей
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Подякував: 112 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:52

  Кащей написав:
Vorlon написав:Получил в субботу Доходная VISA Gold - красивая :-)

По бину 403021 бьётся как Rewards и банк указан ПУМБ...
Как ее получить?

купить за 150грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:08

Re: Конкорд

В тарифах 100 грн
Кащей
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Повідомлень: 1071
З нами з: 30.08.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 51 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:15

Re: Конкорд

Ничосибе, подешевело шоли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26865
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:24

Re: Конкорд

Переказ з Приваткартки для виплат на Конкорд в Приват24 яка береться комісія ?
tarasum
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Повідомлень: 84
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:29

  tarasum написав:Переказ з Приваткартки для виплат на Конкорд в Приват24 яка береться комісія ?

через МоиПлатежи = 0
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 558559560561
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