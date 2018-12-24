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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 559560561562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:28

  Vorlon написав:
  clientage написав:Ничосибе, подешевело шоли :)

Это на та карта с Private Banking'а, что была в прошлом году. Это обычная Доходная...

Нее, я шаровой продолжаю пользоваться
Еще какой-то Мастер с БИНом 535278 завалялся, год назад отделение говорило, шо это Голд Дрим :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:09

clientage
Думаете, у меня нет Мастеров? Есть и не один. Но бесплатных VISA в банке сейчас нет...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:20

  clientage написав:
  tarasum написав:Переказ з Приваткартки для виплат на Конкорд в Приват24 яка береться комісія ?

через МоиПлатежи = 0

Кошти в той день зараховуються чи на наступний?
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  #<1 ... 559560561562
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24.12.2018 22:20
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