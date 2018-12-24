Нее, я шаровой продолжаю пользоваться
Еще какой-то Мастер с БИНом 535278 завалялся, год назад отделение говорило, шо это Голд Дрим
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:28
Нее, я шаровой продолжаю пользоваться
Еще какой-то Мастер с БИНом 535278 завалялся, год назад отделение говорило, шо это Голд Дрим
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:09
clientage
Думаете, у меня нет Мастеров? Есть и не один. Но бесплатных VISA в банке сейчас нет...
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:20
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:23
Ааа, я ж со своей колокольни -- мне вааще карты Коко не нужны... если они без кредлимита и КБ ну хотя бы 2%
В остальном меня устраивает ИБ и текущий счет с бессссрочным вкладом под... 14%
Ну и депо.. от 18%
И ничо этого у Коко нема щас
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:50
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55
эт вы про Али?
ну интерестная замануха
Скока лимиту дали?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:44
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