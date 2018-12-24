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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:28
Vorlon написав: clientage написав:
Ничосибе, подешевело шоли
Это на та карта с Private Banking'а, что была в прошлом году. Это обычная Доходная...
Нее, я шаровой продолжаю пользоваться
Еще какой-то Мастер с БИНом 535278 завалялся, год назад отделение говорило, шо это Голд Дрим
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:09
clientage
Думаете, у меня нет Мастеров? Есть и не один. Но бесплатных VISA в банке сейчас нет...
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:20
clientage написав: tarasum написав:
Переказ з Приваткартки для виплат на Конкорд в Приват24 яка береться комісія ?
через МоиПлатежи = 0
Кошти в той день зараховуються чи на наступний?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:23
Ааа, я ж со своей колокольни -- мне вааще карты Коко не нужны... если они без кредлимита и КБ ну хотя бы 2%
В остальном меня устраивает ИБ и текущий счет с бессссрочным вкладом под... 14%
Ну и депо.. от 18%
И ничо этого у Коко нема щас
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:50
clientage написав:
мне вааще карты Коко не нужны... если они без кредлимита и КБ ну хотя бы 2%
Все есть.
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wig
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Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55
wig написав: clientage написав:
мне вааще карты Коко не нужны... если они без кредлимита и КБ ну хотя бы 2%
Все есть.
эт вы про Али?
ну интерестная замануха
Скока лимиту дали?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 24 гру, 2018 23:44
clientage написав:
Скока лимиту дали?
Я много не просил, там же одна тысяча всего максимальный кэшбек. На эту тысячу хватит с запасом.
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wig
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Додано: Вів 25 гру, 2018 08:15
wig написав: clientage написав:
Скока лимиту дали?
Я много не просил, там же одна тысяча всего максимальный кэшбек. На эту тысячу хватит с запасом.
Дали ліміт 5 000? Який кешбек получив? Коли виплачують кешбек в кінці місяця чи на початку?
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tarasum
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