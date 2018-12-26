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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:41

Насколько я люблю карты с кэшбеком, но это самая бесполезная...
Vorlon
 
Повідомлень: 6256
З нами з: 14.06.13
Подякував: 341 раз.
Подякували: 636 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:44

  Vorlon написав:Насколько я люблю карты с кэшбеком, но это самая бесполезная...

Да УкрПошта и Новая тонут в посылках из Кетаю :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 26907
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2143 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40

Re: Конкорд

Замовляв Golden Dream на сайті, відмовили.
Дружина замовляла на сайті, погодили. Але коли прийшла в відділення, сказали що заявка на сайті їх не стосується, треба подавати її знову і чекати погодження :?
Kara
 
Повідомлень: 11
З нами з: 13.11.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18

  clientage написав:
  Vorlon написав:Насколько я люблю карты с кэшбеком, но это самая бесполезная...

Да УкрПошта и Новая тонут в посылках из Кетаю :lol: :lol:

Потому, что цены в местных магазинах опять загнали выше, чем в Европе или он, на Али с учетом индивидуальной пересылки. Такое уже было при курсе 8, кто помнит.
wig
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Повідомлень: 3830
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:52

Re: Конкорд

Жена получала карточку. СМС с пинкодом не пришло. На горячей линии говорят ,что сами виноваты, они отправили. Ничего сделать нельзя. Шедеврально!
sevau
 
Повідомлень: 146
З нами з: 08.11.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:15

Так карта для Али, там хватит cvv кода.
wig
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Повідомлень: 3830
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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  #<1 ... 560561562563
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