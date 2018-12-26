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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:44
Да УкрПошта и Новая тонут в посылках из Кетаю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 гру, 2018 13:40
Re: Конкорд
Замовляв Golden Dream на сайті, відмовили.
Дружина замовляла на сайті, погодили. Але коли прийшла в відділення, сказали що заявка на сайті їх не стосується, треба подавати її знову і чекати погодження
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:18
Потому, что цены в местных магазинах опять загнали выше, чем в Европе или он, на Али с учетом индивидуальной пересылки. Такое уже было при курсе 8, кто помнит.
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:52
Re: Конкорд
Жена получала карточку. СМС с пинкодом не пришло. На горячей линии говорят ,что сами виноваты, они отправили. Ничего сделать нельзя. Шедеврально!
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:16
Тоже такое было. Мне сказали - что проблема в моем мобильном операторе. Они дескать все отправили, а куда он его дел - они не знают. Лечится звонком на горячую линию -они обнуляют действующий ПИН - в терминале кассы вводите сначала 0000 - потом дважды тот который хотите. Цена вопроса 10 грн.
Додано: Сер 26 гру, 2018 23:18
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