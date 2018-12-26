RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 562563564565>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:34

Re: Конкорд

Закінчився договір з Айбоксом. Кажуть, планують поновити
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:53

  wig написав:
  Flamingo написав:А как Вы определили что карта именно для Али? У мну не пришел код к Доходной

Так по кредиткам Акция, а по доходным - наоборот ухудшение условий.
Простая дедукция.
Оба правы. не пришли коды и на доходную и на голден дреам.
sevau
 
Повідомлень: 149
З нами з: 08.11.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 11:59

Re: Конкорд

Техподдержка уникальная! Говорят, ничего нельзя сделать. С отделением не соединяют музыка играет уже минут 15.
sevau
 
Повідомлень: 149
З нами з: 08.11.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:07

  sevau написав:Техподдержка уникальная! Говорят, ничего нельзя сделать. С отделением не соединяют музыка играет уже минут 15.

Добрый день,

Не могли бы Вы сказать Ваше ФИО, отделение где открывали карту и последние 4 карты по которой проблемы?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 627
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:23

  Банк Конкорд написав:
  sevau написав:Техподдержка уникальная! Говорят, ничего нельзя сделать. С отделением не соединяют музыка играет уже минут 15.

Добрый день,

Не могли бы Вы сказать Ваше ФИО, отделение где открывали карту и последние 4 карты по которой проблемы?
Отправил В ЛС. С отделением соединили, поговорили.
sevau
 
Повідомлень: 149
З нами з: 08.11.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:29

  wolt450 написав:Закінчився договір з Айбоксом. Кажуть, планують поновити


Два дня не могу пополнить с IBOX
Поддержка ничего вразумительного не объясняет, мол скорее всего терминал переполнен.

c Приватовским же терминалом нужно заранее рассчитывать сумму пополнения иначе или пополнение телефона на сдачу или благотворительность (к сожалению нет приватовских карт с собой)
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 19.03.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:29

Re: Конкорд

З січня відсотки піднімають
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 07.12.10
Подякував: 9 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:31

Re: Конкорд

Банк Конкорд Пополнение карт без комиссии через айбокс работает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1486
З нами з: 18.05.16
Подякував: 196 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:38

а с приватовского терминала как быстро залетают деньги на доходную?
смс ки нет (

В общем, с IBOX, конечно, было проще..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 19.03.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 12:40

Re: Конкорд

Вчера в 12:15 пополнял через айбокс, пополнило как всегда
isen
 
Повідомлень: 278
З нами з: 21.12.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 562563564565>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, espanol, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5645)
27.12.2018 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron