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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:34
Re: Конкорд
Закінчився договір з Айбоксом. Кажуть, планують поновити
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Додано: Чет 27 гру, 2018 11:53
Додано: Чет 27 гру, 2018 11:59
Re: Конкорд
Техподдержка уникальная! Говорят, ничего нельзя сделать. С отделением не соединяют музыка играет уже минут 15.
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:07
Добрый день,
Не могли бы Вы сказать Ваше ФИО, отделение где открывали карту и последние 4 карты по которой проблемы?
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:23
Отправил В ЛС. С отделением соединили, поговорили.
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:29
Два дня не могу пополнить с IBOX
Поддержка ничего вразумительного не объясняет, мол скорее всего терминал переполнен.
c Приватовским же терминалом нужно заранее рассчитывать сумму пополнения иначе или пополнение телефона на сдачу или благотворительность (к сожалению нет приватовских карт с собой)
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:29
Re: Конкорд
З січня відсотки піднімають
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:31
Re: Конкорд
Банк Конкорд Пополнение карт без комиссии через айбокс работает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 27 гру, 2018 12:38
а с приватовского терминала как быстро залетают деньги на доходную?
смс ки нет (
В общем, с IBOX, конечно, было проще..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 27 гру, 2018 12:40
Re: Конкорд
Вчера в 12:15 пополнял через айбокс, пополнило как всегда
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