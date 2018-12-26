Шоо? Будет больше чем у Таси? Небойсь еще и приложуху круче Тасиной выкатят
Ааа, и КБ замутят на коммуналь курутой, ну как на Али
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:05
Шоо? Будет больше чем у Таси? Небойсь еще и приложуху круче Тасиной выкатят
Ааа, и КБ замутят на коммуналь курутой, ну как на Али
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 гру, 2018 13:13
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 27 гру, 2018 13:15
Re: Конкорд
А шоо, кто-то ещё не переразместился?
Ааа, кто-то думает в середине января слиться по 33 за тугрик, и все занести на Коко под 19.5%
... делайте хоть что-нибудь!
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